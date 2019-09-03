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8 bin yıllık höyükte ticaretin izleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'te yapılan çalışmalarda bölgenin ticaret merkezi olarak kullanıldığını kanıtlayan maden cürufları, çanak, çömlek ve üretim atıkları ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti bulundu - Kazının yüzey araştırması başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan: - "Bölgede bulunan maden cüruflarında yapılan analizlerde de bakır ve gümüş tespit edildi. Tavşanlı Höyük, söz konusu madenin temini, üretimi ve sonrasında farklı yerlere gönderimi açısından önemli merkez olabilir" - "Yüzey araştırmaları sırasında bulunan çanak, çömlek, üretim atıkları yanında dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti de yerleşmedeki üretimin sadece madencilikle sınırlı kalmadığını gösteriyor"

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'te yapılan araştırmalarda maden cürufları, çanak, çömlek ve üretim atıkları ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aletine rastlandı.

Türk Tarih Kurumu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile merkezi İsviçre'de bulunan Luwian Studies Vakfı iş birliğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında Tavşanlı Höyük'te yüzey araştırmaları, jeoarkeolojik sondaj ve jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonunda 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen höyük ve çevresinde cüruf olarak tanımlanan yüzlerce bakır ve gümüş atığı, çanak ve çömlek ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti bulundu.

Kazının yüzey araştırması başkanı Erkan Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Turan Efe'nin 1980'li yıllarda yaptığı araştırmalarla bölgede belirlediği 250'nin üzerinde yerleşmede modern yöntemlerle incelemeler başlattıklarını söyledi.

Radyokarbon çalışması sonunda Tavşanlı Höyük'ün 8 bin yıl öncesine uzandığını saptadıklarının altını çizen Fidan, şöyle konuştu:

"Tavşanlı Höyük'ün, M.Ö. 6000'lerde kurulduğunu tespit ettik. Bu tarih, Tavşanlı ilçesinin kuruluş tarihinin çok eskilere dayandığını kanıtlar nitelikte. Böylelikle Tavşanlı Höyük, sadece Tavşanlı ilçesinin değil Kütahya'nın mutlak tarihlemesi yapılmış en eski yerleşkesi konumuna geliyor. Bu durum bölgede yerleşik hayatın başlangıcıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor."

- "Fazla ürünler çevre bölgelere ticaret yoluyla gönderilmiş"

Doç. Dr. Fidan, yaklaşık 50 hektar genişliğindeki yerleşkenin boyutlarının, bölgenin bir üretim şehri olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Araştırmalarda höyük ve çevresinde cüruf olarak tanımlanan yüzlerce maden üretim atığına rastlandığını anlatan Fidan, şunları söyledi:

"Bölgede bulunan maden cüruflarında yapılan analizlerde de bakır ve gümüş tespit edildi. Tavşanlı Höyük, söz konusu madenin temini, üretimi ve sonrasında farklı yerlere gönderimi açısından önemli merkez olabilir. Yüzey araştırmaları sırasında bulunan çanak, çömlek, üretim atıkları yanında dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti de yerleşmedeki üretimin sadece madencilikle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Yoğun üretim izlerinin bulunması fazla ürünlerin çevre bölgelere ticaret yoluyla gönderildiğini akla getiriyor. Bunlar, Tavşanlı ilçesinde 5 bin ila 4 bin yıl önce ticaretin yoğun bir şekilde başlamış olduğunu gösteriyor."

Fidan, böylesine önemli bir şehrin kuvvetli surlarla çevrildiğini düşündüklerini ifade ederek, yaptıkları jeoradar çalışması sonuçlarıyla bunu netleştirmek istediklerinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Höyük Kütahya Tavşanlı ticaret

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