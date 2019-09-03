8 bin yıllık höyükte ticaretin izleri bulundu

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'te yapılan araştırmalarda maden cürufları, çanak, çömlek ve üretim atıkları ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aletine rastlandı.

Türk Tarih Kurumu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile merkezi İsviçre'de bulunan Luwian Studies Vakfı iş birliğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında Tavşanlı Höyük'te yüzey araştırmaları, jeoarkeolojik sondaj ve jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonunda 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen höyük ve çevresinde cüruf olarak tanımlanan yüzlerce bakır ve gümüş atığı, çanak ve çömlek ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti bulundu.

Kazının yüzey araştırması başkanı Erkan Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Turan Efe'nin 1980'li yıllarda yaptığı araştırmalarla bölgede belirlediği 250'nin üzerinde yerleşmede modern yöntemlerle incelemeler başlattıklarını söyledi.