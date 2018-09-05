"8. Bodrum Türk Filmleri Haftası"

İSTANBUL (AA) - Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 50'ye yakın filmin tanıtımı yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik 13 Eylül'de başlayacak.

Türk filmlerini Bodrum'un yanı sıra Yunanistan'ın Kos (İstanköy) ve Rodos Adası'yla buluşturacak etkinliğin detayları, CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok sürprizin yer alacağı etkinlik kapsamında ilk kez Rodos Adası'nda gösterimler yapacaklarını söyledi.

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Daha önce "Profesyoneller Kuşağı" adıyla düzenledikleri etkinliğin ismini "CineBodrum" olarak değiştirdiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Filmlerin kamuoyuyla paylaşılması ve tanıtılmasının yanında, sektörün gidişatı ve gelişiminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelip sinerji ürettikleri, dertleşip sohbet ettikleri, el ele verdikleri bir platforma ihtiyaç vardı. CineBodrum, bu yıldan itibaren Türkiye'deki sinema sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirip muhtelif tanıtımlar, eğitimler, tartışma programları ve film gösterimleri gibi çok zengin programıyla bu konudaki büyük bir boşluğu doldurarak her yıl tekrarlanacak."