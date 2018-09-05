HABER

"8. Bodrum Türk Filmleri Haftası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte Fatma Girik, Ayşen Gruda, Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Bahar Öztan, Altan Erkekli, Zerrin Tekindor, Timuçin Esen ve Enes Batur'a ödül verilecek

İSTANBUL (AA) - Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 50'ye yakın filmin tanıtımı yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik 13 Eylül'de başlayacak.

Türk filmlerini Bodrum'un yanı sıra Yunanistan'ın Kos (İstanköy) ve Rodos Adası'yla buluşturacak etkinliğin detayları, CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok sürprizin yer alacağı etkinlik kapsamında ilk kez Rodos Adası'nda gösterimler yapacaklarını söyledi.

- "Cannes Film Festivali'nin üzerinde bir organizasyona dönüşebilir"

Daha önce "Profesyoneller Kuşağı" adıyla düzenledikleri etkinliğin ismini "CineBodrum" olarak değiştirdiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Filmlerin kamuoyuyla paylaşılması ve tanıtılmasının yanında, sektörün gidişatı ve gelişiminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelip sinerji ürettikleri, dertleşip sohbet ettikleri, el ele verdikleri bir platforma ihtiyaç vardı. CineBodrum, bu yıldan itibaren Türkiye'deki sinema sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirip muhtelif tanıtımlar, eğitimler, tartışma programları ve film gösterimleri gibi çok zengin programıyla bu konudaki büyük bir boşluğu doldurarak her yıl tekrarlanacak."

MGD Başkanı Okan Sarıkaya da 5 yıldır Bodrum Türk Filmleri Haftası'na destek verdiklerini ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğin, gerekli destek sağlandığında Cannes Film Festivali'nin üzerinde bir organizasyona dönüşebileceği değerlendirmesini yapan Sarıkaya, Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın hiçbir zaman politize olmayacağını dile getirdi.

- Yönetmen ve oyuncularla söyleşi

Toplantıya ayrıca etkinlik kapsamında tanıtımları yapılacak "Çiçero" filminin yönetmeni Serdar Akar, oyuncuları Erdal Beşikçioğlu ve Ertan Saban ile "İçimdeki Hazine" filminin yapımcısı Coşkun Çokyiğit, oyuncuları Cemre Melis Çınar ve Fatih Aykan da katıldı.

"Müslüm" filmi için özel bir tanıtım etkinliğinin düzenleneceği 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda, henüz vizyona girmemiş farklı yapımlar yer alacak.

Etkinlik kapsamında "Çiçero", "İçimdeki Hazine", "Sevgili Komşum", "Babamın Ceketi", "Herşey Seninle Güzel", "Deliler", "Çakallarla Dans 5", "Yol Arkadaşım 2", "Bizi Hatırla", "Turkish Ice Cream", "Börü", "İstanbul Muhafızları", "Hababam Sınıfı" ve "Rafadan Tayfa" başta olmak üzere 50'ye yakın film özel gösterim programlarıyla ilk kez görücüye çıkacak.

Sinema camiasından ünlü isimlerin katılacağı 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.

- Ödül töreni 14 Eylül'de

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Fatma Girik'e, "SİSAY Onur Ödülü" Ayşen Gruda ve "SİSAY Emek Ödülü" Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Bahar Öztan ve Altan Erkekli'ye verilecek.

Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in "SİSAY Başarı Ödülü" alacağı etkinlikte, Enes Batur'a da "SİSAY Genç Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Ödüller, 14 Eylül'de Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

"8. Bodrum Türk Filmleri Haftası" kapsamında film yapımcılarının direkt salon sahipleri ile buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekleri "CineBodrum" 13-16 Eylül'de, film gösterimleri ise 16-22 Eylül'de yapılacak.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Gebze'de 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'Gebze'de 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'
'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8. Bodrum Türk Filmleri Haftası Bodrum Türk Filmleri Haftası

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.