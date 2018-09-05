"8. Bodrum Türk Filmleri Haftası"

İSTANBUL (AA) - Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 50'ye yakın filmin tanıtımı yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik 13 Eylül'de başlayacak.
Türk filmlerini Bodrum'un yanı sıra Yunanistan'ın Kos (İstanköy) ve Rodos Adası'yla buluşturacak etkinliğin detayları, CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılan basın toplantısında paylaşıldı.
SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok sürprizin yer alacağı etkinlik kapsamında ilk kez Rodos Adası'nda gösterimler yapacaklarını söyledi.
- "Cannes Film Festivali'nin üzerinde bir organizasyona dönüşebilir"
Daha önce "Profesyoneller Kuşağı" adıyla düzenledikleri etkinliğin ismini "CineBodrum" olarak değiştirdiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:
"Filmlerin kamuoyuyla paylaşılması ve tanıtılmasının yanında, sektörün gidişatı ve gelişiminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelip sinerji ürettikleri, dertleşip sohbet ettikleri, el ele verdikleri bir platforma ihtiyaç vardı. CineBodrum, bu yıldan itibaren Türkiye'deki sinema sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirip muhtelif tanıtımlar, eğitimler, tartışma programları ve film gösterimleri gibi çok zengin programıyla bu konudaki büyük bir boşluğu doldurarak her yıl tekrarlanacak."
MGD Başkanı Okan Sarıkaya da 5 yıldır Bodrum Türk Filmleri Haftası'na destek verdiklerini ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Etkinliğin, gerekli destek sağlandığında Cannes Film Festivali'nin üzerinde bir organizasyona dönüşebileceği değerlendirmesini yapan Sarıkaya, Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın hiçbir zaman politize olmayacağını dile getirdi.
- Yönetmen ve oyuncularla söyleşi
Toplantıya ayrıca etkinlik kapsamında tanıtımları yapılacak "Çiçero" filminin yönetmeni Serdar Akar, oyuncuları Erdal Beşikçioğlu ve Ertan Saban ile "İçimdeki Hazine" filminin yapımcısı Coşkun Çokyiğit, oyuncuları Cemre Melis Çınar ve Fatih Aykan da katıldı.
"Müslüm" filmi için özel bir tanıtım etkinliğinin düzenleneceği 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda, henüz vizyona girmemiş farklı yapımlar yer alacak.
Etkinlik kapsamında "Çiçero", "İçimdeki Hazine", "Sevgili Komşum", "Babamın Ceketi", "Herşey Seninle Güzel", "Deliler", "Çakallarla Dans 5", "Yol Arkadaşım 2", "Bizi Hatırla", "Turkish Ice Cream", "Börü", "İstanbul Muhafızları", "Hababam Sınıfı" ve "Rafadan Tayfa" başta olmak üzere 50'ye yakın film özel gösterim programlarıyla ilk kez görücüye çıkacak.
Sinema camiasından ünlü isimlerin katılacağı 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.
- Ödül töreni 14 Eylül'de
8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Fatma Girik'e, "SİSAY Onur Ödülü" Ayşen Gruda ve "SİSAY Emek Ödülü" Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Bahar Öztan ve Altan Erkekli'ye verilecek.
Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in "SİSAY Başarı Ödülü" alacağı etkinlikte, Enes Batur'a da "SİSAY Genç Başarı Ödülü" takdim edilecek.
Ödüller, 14 Eylül'de Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
"8. Bodrum Türk Filmleri Haftası" kapsamında film yapımcılarının direkt salon sahipleri ile buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekleri "CineBodrum" 13-16 Eylül'de, film gösterimleri ise 16-22 Eylül'de yapılacak.
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı
Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!
Et yiyen bakteri adamın cinsel organını yedi!
İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı