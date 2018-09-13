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8. Bodrum Türk Filmleri Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlik, "CineBodrum" ile başladı - Oyuncu İbrahim Büyükak: - "Biz, her şeyin en güzelini yapabiliriz. Bizim filmlerimizin dünyada bir karşılık bulabileceğine inanıyorum"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası etkinlikleri, "CineBodrum" programıyla başladı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği ve Cinemarine Sinemaları'nın katkılarıyla düzenlediği etkinlikte yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "Yol Arkadaşım 2" filminin tanıtımı yapıldı.

Bodrum Cinemarine'de sinema salonu işletmecileri, yapımcılar ve dağıtımcıları bir araya getiren etkinliğe filmin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak konuk oldu.

Film yapımının zorluklarını anlatan Büyükak, filmi izletmenin de çok zor olduğunu söyledi.

Büyükak, şöyle konuştu:

"O yüzden size de ihtiyacımız var. Sinemacıların rolü, bir filmin izlenmesinde de sevilmesinde de aslında çok önemli. Sadece bizim üretmemizle olacak iş değil. Bu, aslında birbirine bağlı bir zincir. Sizin yardımınıza da çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden de buraya size yalvarmaya geldik. Lütfen bizi öne koyarsanız, baktınız salon doldu, yan salonu açsanız, böyle şeyler yaparsanız seviniriz."

Başrol oyuncusu Oğuzhan Koç, 12 Ekim'de vizyona girecek komedi türündeki filmle ilgili, güzel bir iş yaptıklarına inandıklarını dile getirdi.

Sinema profesyonelleri ile söyleşilerinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükak ile Koç, filmden beklentilerinin yüksek olduğunu, izleyicilerin yorumlarını merakla beklediklerini söyledi.

Yabancı izleyicilerin de filmden çok keyif alacağını düşündüğünü dile getiren Büyükak, Türk filmlerinin yurt dışında gösterimine ilişkin, "Biz, her şeyin en güzelini yapabiliriz. Bizim filmlerimizin dünyada bir karşılık bulabileceğine inanıyorum. Zaten dizilerimizde bunu görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde çok fazla ilgi görüyor. Bu, neden filmlerimiz için de olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda "CineBodrum" etkinlikleri 13-16 Eylül'de, film gösterimleri de 16-22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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