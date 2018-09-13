Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası etkinlikleri, "CineBodrum" programıyla başladı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği ve Cinemarine Sinemaları'nın katkılarıyla düzenlediği etkinlikte yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "Yol Arkadaşım 2" filminin tanıtımı yapıldı.

Bodrum Cinemarine'de sinema salonu işletmecileri, yapımcılar ve dağıtımcıları bir araya getiren etkinliğe filmin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak konuk oldu.

Film yapımının zorluklarını anlatan Büyükak, filmi izletmenin de çok zor olduğunu söyledi.

Büyükak, şöyle konuştu:

"O yüzden size de ihtiyacımız var. Sinemacıların rolü, bir filmin izlenmesinde de sevilmesinde de aslında çok önemli. Sadece bizim üretmemizle olacak iş değil. Bu, aslında birbirine bağlı bir zincir. Sizin yardımınıza da çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden de buraya size yalvarmaya geldik. Lütfen bizi öne koyarsanız, baktınız salon doldu, yan salonu açsanız, böyle şeyler yaparsanız seviniriz."