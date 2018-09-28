8. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısının katıldığı Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) başladı.
Bu yıl "Ritüeller" temasıyla düzenlenen BursaFotoFest kapsamında Cumhuriyet Caddesi ile Zafer Meydanı arasında geleneksel kortej yürüyüşü yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile yerli ve yabancı fotoğraf tutkunlarının katıldığı kortejin ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'na geçildi.
Aktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, fotoğrafın farkındalık oluşturduğunu vurguladı.
Bazen uzun bir metnin anlatacağını bir kare fotoğrafın aktardığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Saatlerce, dakikalarca yazmak zorunda olduğunuz şeyi bir fotoğrafla anlatabilirsiniz. Geleneksel değerlerimizin tarihi ve doğa ile buluştuğu Bursa, belki de fotoğraf sanatının en iyi icra edileceği yerlerden biri. O yüzden de Bursa için bu festival çok önemli. İnşallah daha büyük bütçelerle etkinliğimiz gelecek yıllarda da devam eder. Bursa bir dünya şehri. Bu şehri dünyaya daha iyi tanıtabilmemiz için bu ve benzeri etkinliklere ihtiyacımız var."
Festivalin konuk ülkesi adına konuşan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Sergi alanında birbirinden değerli fotoğraflar gördüğünü anlatan Bhattacharyya, "Bu tür etkinlikler ülkeler arasında kültürel köprü kurulmasına vesile oluyor. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.
Konuşmaların ardından 2018 BursaFotofest İnstagram Fotoğraf Yarışması'nda birinci olan Aygül Öztürk'e 3 bin, ikinci İranlı Jaber Gholami'ye 2 bin, üçüncü Fatih Özenbaş'a ise bin lira ödül verildi.
Program, fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
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