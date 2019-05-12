8 camiden musluk çalan motosikletli hırsız yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nKonya'da son bir haftada 8 caminin \u015fad\u0131rvan ve tuvaletlerinden yakla\u015f\u0131k 60 musluk \u00e7al\u0131p, hurdac\u0131ya satan \u0130lyas Arslan (26), \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.Yaz aylar\u0131nda \u015f\u0131k ve trend olman\u0131n ipu\u00e7lar\u0131Elektrik dire\u011finde ak\u0131ma kap\u0131l\u0131p, \u00f6ld\u00fcAnneler G\u00fcn\u00fc etkinli\u011finden d\u00f6nerken otomobille sulama kanal\u0131na u\u00e7tular
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