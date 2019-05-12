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8 camiden musluk çalan motosikletli hırsız yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da son bir haftada 8 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden yaklaşık 60 musluk çalıp, hurdacıya satan İlyas Arslan (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Konya'da son bir haftada 8 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden yaklaşık 60 musluk çalıp, hurdacıya satan İlyas Arslan (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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