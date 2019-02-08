8 çocuğuna hem anne hem baba oldu

Ağrı'da eşini kaybettikten sonra 8 çocuğuyla yaşayan anne Sevim Karagöz, aldığı dul maaşıyla çocuklarını hem okutuyor hem de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'nde yaşayan Sevim Karagöz, 12 yıl önce eşinin ölmesinin ardından 8 çocuğuyla tek katlı evlerinde yaşamaya devam etti.

Devletten aldığı dul maaşıyla zor şartlar altında çocuklarını okutmaya gayret eden Karagöz, 2'si üniversite olmak üzere tüm çocuklarını okula gönderdi.

İyi bir meslek sahibi olmayı isteyen çocuklarına gözü gibi bakan ve 4'ü kız 8 çocuğuna hem anne hem babalık yapan Karagöz'ün durumunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de beraberinde şube müdürleri, okul müdürü ve öğretmenlerle aileyi evlerinde ziyaret etti.

Çocuklarının eğitimi için yoğun çaba sarf eden anne Karagöz'ü tebrik edip teşekkür eden Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

Çocukların tamamının okumasının çok önemli olduğunu dile getiren Tekin, "Çocukların hepsini okula göndermiş olmanız bizi çok mutlu etti. Ben çok mutlu oldum. Ne gerekiyorsa elimizden gelen desteği size vermeye hazırız. Yeter ki siz çocuklarınızı okula gönderin. Okutun onları. Onlar bizim de evladımız. Biz her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Evdeki çocuklarla yakından ilgilenip dersleri hakkında öğretmenlerinden bilgi alan Tekin, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Karagöz de Tekin ve beraberindekilere teşekkür etti.

