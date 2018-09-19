8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da Mehmet Çağraş (50) boşanma aşanmasındaki 8 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (45), 20 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Salman sokakta meydana geldi. TIR şoförü Mehmet Çağraş, boşanma aşanmasındaki eşi Güner Çağraş'ı barışmaya ikna edemeyince komşularının ve çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Güner Çağraş, önce özel bir hastaneye oradan da Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güner Çağraş tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Mehmet Çağraş'ın sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi.
Mehmet Çağraş ile Güner Çağraş'ın 27 yıldır evli oldukları ve geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşadıkları öğrenildi. Aynı mahallede ayrı evlerde oturan Mehmet Çağraş'ın Güner Çağraş'ı barışmaya ikna edemeyince öldürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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