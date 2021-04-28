MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın doktorunun eşi Mustafa Sandal'a uzaklaştırma kararı aldırdı

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın doktorunun eşi Mustafa Sandal'a uzaklaştırma kararı aldırdı

28.04.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan'ın eşi Nilgün Aslan, şarkıcı Mustafa Sandal ile Murat Oktar ve Alper Aydın'a yönelik 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi'nce alınan kararla, Sandal ile diğerlerinin Nilgün Aslan'ın ikameti ile çocuklarına yaklaşmaları ve iletişim kurmaları yasaklandı.

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın doktorunun eşi Mustafa Sandal'a uzaklaştırma kararı aldırdı

Nilgün Aslan'ın avukatı, aile mahkemesine tedbir talebiyle verdiği dilekçede şu iddialarda bulundu:

"Müvekkilim, damadı Can Korur’un alacaklıları olan Murat Oktar, Alper Aydın ve Mustafa Sandal tarafından sürekli tehdit ve taciz edilmektedir. Birtakım kişiler, müvekkilim Nilgün Aslan'ın yaşadığı yere gelerek, etrafta araştırma yapmakta, müvekkilimin, kızının ve damadının orada yaşayıp yaşamadıklarını, ne zaman gidip geldiklerini, hangi saatlerde evde olduklarını sormaktadır. Bu kişiler, kendilerini, 'Bizi Murat, Alper,Mustafa abi gönderdi' şeklinde tanıtmakta ve haber yollamaktadırlar."

"ENDİŞE VE KORKU İÇİNDE YAŞAMAKTADIR"

Dilekçenin devamında ise şunlar kaydedildi:

"Murat Oktar ya da onun adamı olduğu düşünülen kişi, plakasız aracıyla müvekkilimin villasının önüne gelerek kızı Suzan Aslı Aslan Korur ve damadı Can Korur’un orada oturup oturmadıklarını sormuş, villanın açık kapısından içeri girerek ,etrafı kontrol ettikten sonra çıkmıştır. Derin bir endişe içerisinde olan müvekkilim Nilgün Aslan, kendisini evinde dahi güvende hissedememekte; her an başıma bir şey gelebilir, tanımadığım adamlar evime girebilir endişesi ile korku içerisinde yaşamaktadır."

"MÜVEKKİLİM NORMAL HAYATINA DEVAM EDEMİYOR"

Dilekçede, "Nilgün Aslan eşinin vefatından sonra evde yalnız yaşamaktadır. Bu kişilerin hiçbir çekincesinin olmadığı, her şeyi yapmaya hazır oldukları eve girmelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Aleyhine tedbir talep edilenlerin bir sonraki eylemlerinin ne olacağı belli değildir. Müvekkilim bu korku ile normal hayatına devam edemiyor ve ısrarla takip edilmektedir" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sevgilisine müstehcen sahnelerinde aşık olduSevgilisine müstehcen sahnelerinde aşık oldu
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.