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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde kabri başında anılıyor. Törene katan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türk milleti Turgut Özal’ı asla unutmayacak" dedi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 26. ölüm yıl dönümünde Topkapı’da bulunan Anıt Mezar’da anma töreni düzenleniyor. Anma törenine katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil Türkiye’yi dünyaya açan, Türkiye’de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. Hayatı boyunca kendisini ülkemize hizmete adamış, hem bürokraside, hem siyasette unutulmaz hizmetleri Türkiye’ye kazandırmıştır. Onun yaptığı işler sağlığında kısmen anlaşılmış ama vefatından sonra Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini, Türkiye’yi bir dünya ülkesi yaptığını bütün millet görmüştür. Nitekim vefatında milyonların cenazesine katılması ve ’sivil cumhurbaşkanı’, ’dindar cumhurbaşkanı’ gibi sloganlar onun ülke ve millet açısından ne anlama geldiğin en iyi şekilde göstermiştir. Allah rahmet eylesin, mekanını nur etsin. Türk millet Turgut Özal’ı asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

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