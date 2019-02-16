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8 defa kalbi duran mucize çocuk hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

 İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören doğuştan kalp hastası 2,5 yaşındaki Ahmet Ayaz Uçkun'un, geçirdiği ameliyat sonrasında 8 kez kalbi durdu.

8 defa kalbi duran mucize çocuk hayata tutundu

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören doğuştan kalp hastası 2,5 yaşındaki Ahmet Ayaz Uçkun'un, geçirdiği ameliyat sonrasında 8 kez kalbi durdu. Ölümle yaşam arasında gidip gelen çocuk, hastanede bulunan extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) cihazı sayesinde hayata tutundu. Sağlığına tekrar kavuşarak taburcu edilen çocuğun annesi Sultan Uçkun, "Ümidimizi tamamen yitirmiştik, nefes aldığına, yanımda olduğuna inanamıyorum. Şükürler olsun ki Allah oğlumuzu bize bağışladı" dedi.
İzmir'de yaşayan Sultan Uçkun (23) ve Gökhan Uçkun (30) çiftinin doğuştan kalp hastası oğulları Ahmet Ayaz Uçkun, önce özel bir merkezde kalp ameliyatı geçirdi. Daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Uçkun, geçen 28 Ocak'ta, Doç. Dr. Onur Işık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz ile ekibi tarafından kalp kapak yapısında problem olduğu için ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan küçük çocukta ritim düzensizliği oluştu ve kalp yetmezliği tablosu gelişti. 8 defa kalbi duran Ahmet, yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ve ekibi tarafından alınan kararla, ECMO cihazına bağlandı. Yapay kalp cihazıyla birlikte yaşama tutunan Ahmet, tekrar sağlığına kavuştu.
İyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edilen çocuğun annesi Sultan Uçkun gözyaşları içinde, "Ümidimizi tamamen yitirmiştik, nefes aldığına, yanımda olduğuna inanamıyorum. Yoğun bakımdayken çok zor günler yaşadık, ancak ECMO cihazı bizim için umut oldu. Allah bütün doktorlarımızdan razı olsun. Bu hastane bizim için bir umut oldu, belki başka bir çocuk için de umut olabilir. Ayşe hocama, cerrahlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki Allah oğlumuzu bize bağışladı" dedi.
ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ
Ahmet'in tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl da, "Ahmet daha önce başka bir merkezde ameliyat olmuş fakat akciğerine giden kapak yapısında bir problem olduğu için merkezimize ikinci bir ameliyat için geldi. Ameliyat sonrası kalpte ritim düzensizliği oldu ve kalp yetmezliği tablosu gelişti. Çocuğa solunum cihazı desteği verildi, ancak yapılan müdahaleler yeterli gelmedi. Tekrarlayan kalp durmaları oluştu ve 8 defa kısa süreli kalbi durdu. Bu şekilde kurtulabilmesi mümkün olmadığı için ekip olarak extracorporeal membrane oxygenation adı verilen ECMO cihazına bağlanmasına karar verdik. Cihaz, hastanın kanını alıp dışarıda temizleyip hastaya geri vermeye yarıyor, bu arada akciğer ve kalbi dinlendirmiş oluyoruz. Hasta 8 gün ECMO cihazında kaldı, toplam 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise gönderildi. Bugün de taburcu edildi. Şu anda sağlığına kavuştu ve izlemleri devam edecek. ECMO yoğun bakımda en üst seviyede yapılan bir işlem ve yöntemin uygulandığı hastaların ölüm riski çok yüksek, kurtulmaları büyük ve önemli bir başarı" diye konuştu.
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8 defa kalbi duran mucize çocuk hayata tutundu8 defa kalbi duran mucize çocuk hayata tutundu8 defa kalbi duran mucize çocuk hayata tutundu8 defa kalbi duran mucize çocuk hayata tutundu

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