8 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 8 Ekim

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Birleşmiş Milletler Uluslararası Günleri ya da Dünya Günleri olarak ifade edilen günlerin bazıları farkındalık oluşturmak, bazıları ise insanlık tarihinde yaşanmış olan önemli kabul edilen olayları ya da kişileri zamanı geldiğinde anabilmek amacı ile işaretlenmiştir. Bu önemli günlerin bazıları tüm dünya genelinde bilinirken bazıları sadece ülkelerin kendi sınırları içinde geçerlidir.

8 Ekim tarihi neden önemli?

Dünya çapında önemli olarak kabul edilen ve çeşitli anlamlar atfedilen günlerden bazıları UNESCO Uluslararası Günleri adı altındaki günlerdir. 14 Ocak Dünya Mantık Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü, 5 Kasım Dünya Roman Dili Günü bu özel günlerden bazılarıdır.

Ekim ayı da dünya günleri dışında önemli kabul edilen günleri barındıran bir aydır. Dünya genelinde kabul edilmiş olan ve farkındalık yaratma amacı ile işaretlenen Dünya Disleksi Günü de Ekim ayı içindedir. Dünya Disleksi Farkındalık Günü miladi takvime göre yılın 281. günü olan (artık yıllarda 282. gündür) 8 Ekim için işaretlenmiştir.

Tarihte 8 Ekim’de neler oldu?

Miladi takvime göre artık yıllarda 282. güne karşılık gelen 8 Ekim günü hem dünya genelini ilgilendiren hem de Türkiye için önemli olan birçok olaya şahitlik etmiştir. Bu olaylardan ve önemli isimlerle ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır: