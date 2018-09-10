8 Eylül Sayısal Loto sonuçları: Çarşamba gününe devir 4 milyon 283 bin lira!

Sayısal Loto sonuçları, 8 Eylül Cumartesi akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. Sayısal Loto çekilişleri, 18 Temmuz'dan itibaren haftada iki kez yapılmaya başlanmış ve ayrıca oyundaki devir sınırı kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yapılan 1147. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 3. kez devir etti. Çarşamba gününe devir eden ikramiye ise 4 milyon 283 bin 143 lira oldu. İşte son Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve çekilişin detayları...

8 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1147. çekilişin sayıları: 16 - 19 - 23 - 30 - 31 - 44

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira 28 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 147'nci hafta çekilişinde 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş, 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 887 bin 752 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 853 bin 983 lira 60 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 35 bin 38 lira 39 kuruş kamuya aktarılacak.