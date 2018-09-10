8 Eylül Sayısal Loto sonuçları: Çarşamba gününe devir 4 milyon 283 bin lira!

Sayısal Loto sonuçları, 8 Eylül Cumartesi akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. Sayısal Loto çekilişleri, 18 Temmuz'dan itibaren haftada iki kez yapılmaya başlanmış ve ayrıca oyundaki devir sınırı kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yapılan 1147. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 3. kez devir etti. Çarşamba gününe devir eden ikramiye ise 4 milyon 283 bin 143 lira oldu. İşte son Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve çekilişin detayları...
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira 28 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 147'nci hafta çekilişinde 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş, 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 887 bin 752 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 853 bin 983 lira 60 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 35 bin 38 lira 39 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO 1146. ÇEKİLİŞİNİN KAZANDIRAN SAYILARI: 6 - 7 - 9 - 14 - 26 - 35
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor
Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum