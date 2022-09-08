Süper Loto çekilişi, her hafta belirli günlerde akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Peki 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanıyor? Sonuçlar internet üzerinden ilan ediliyor. Öte yandan çekilişin geçmiş sonuçlarını ise, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorugulayabilirsiniz. İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Süper Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



