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8 farklı sanat dalında 200 eser sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl ikincisi düzenlenen “Geleneksel İslam Sanatları Sergisi’ni açtı. İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)’in bu yıl ikincisi düzenlendiği “Geleneksel İslam Sanatları Sergisi’nin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı. Mevlit-i Nebi haftası dolayısıyla sanatseverler buluşan sergi İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Sergide, tezhip, hüsn-i hat, çini, minyatür, cilt, katı, geometrik desenler ve ebru gibi toplamda 8 farklı sanat dalından 50 öğrenci ile 8 sanat hocasının yaklaşık 200 eseri yer aldı.
Öte yandan, sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca ‘Geleneksel İslam Sanatları’ 13 Kasıma kadar İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sanatseverler tarafından gezilebilecek.
“Gelecek nesillere intikal etmek için böyle sergiler açmak gerekiyor”
Geleneksel İslam Sanatları sergisi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Özellikle böyle bir ortamda geleneksel İslam sanatlarını eserlerinin arasında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Sanatla meşgul olmak ecdadımızın bize bıraktığı en büyük zenginliklerden birisidir. Hat, tezhip, ebru eserlerin bu kadar güzel hale gelmesinde tüm sanatların katkısı var. Gelecek nesillere intikal etmek için böyle sergiler açmak gerekiyor. O sanat zevkini intikal ettirmemiz gerekiyor. İşte bunun için Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi faaliyetleri arasında belki de en önemlilerinden birisi geleneksel sanatlarla ilgili kurslar açmaktır. Bu kurslarımız inşallah hep devam edecektir. İsteyen arzu edenleri kurslarımıza ve buradaki sergimize davet ediyoruz” diye konuştu.
“KAGEM geleneksel sanatlara ilginin artması için fırsat”
8 yıldır Hüsn-i sanatı ile uğraştığını söyleyen Rabia Nalkesen, “8 senedir Hüsn-i sanatı ile uğraşıyorum. Hattat Bekir Er Hocam’ dan icazetimi aldım. Bu sene ilk defa KAGEM ile hüsnü atölyeciliğine başladım. Yoğun bir ilgi ile yaklaşık 40 kişiye hocalık yapıyorum. Çok mutluyum KAGEM’ in üyesi olmaktan çünkü geleneksel sanatlara ilginin artması için çok büyük bir fırsat sağlıyorlar” dedi.

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