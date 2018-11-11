İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle, Altınokta Körler Vakfı görmezleri için "Özgürlüğe Olta Atalım" sloganıyla balık tutma şenliği düzenlendi.

Emirgan sahilde gerçekleşen 8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği'ne, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi kursiyerleri, federasyon ve vakıf yöneticileri, belediye çalışanları, Balıkçılar Derneği mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaptığı açılış konuşmasında, denizde balık tutmaya çıkanlara söylenen en büyük duanın "rastgele" olduğunu ifade ederek, "Balıkçılara, 'Vira Bismillah, rastgele' denir. Biz de sizlere, aynısını söyledik, biraz sonra nasıl balık tuttuğunuzu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Yaşamın, herkesin içine dahil olduğu zaman daha büyük bir anlam taşıdığını söyleyen Genç, şunları kaydetti:

"Biz herkesle beraber olacağız ve herkesle beraber yaşayacağız çünkü doğru ve aslolan da olan budur. 2009'da ilk belediye başkanı olarak seçildiğimde, 'Engelli dostlarımızın bizden nasıl talepleri olabilir?' diye bir toplantı yaptık. Toplantıda bütün engelli temsilcileri vardı ve toplantıdan bize, 'Bizim için özel şeyler yapmayın, bizim de yapabileceğimiz ve kullanabileceğimiz şeyler yapın.' diye bir sonuç çıkardılar."