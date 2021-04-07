HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

07.04.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi kıyılarından açılan Afrikalı 8 düzensiz göçmenin üzerinde oldukları fiber teknenin su almaya başladı.

8 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri teknenin su alması nedeniyle batmaya başlayıp, sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi kıyılarından açılan Afrikalı 8 düzensiz göçmenin üzerinde oldukları fiber teknenin su almaya başladı. Düzensiz göçmenler, bir süre sonra teknenin sürüklenmeye başlamasıyla Sahil Güvenlik birimlerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede göçmenlerin yerini tespit eden bir Sahil Güvenlik botu sığınmacıları kurtardı. Cunda Adası’na getirilen 8 düzensiz göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kar yok ama tehlike başka: İki bölge için uyarıKar yok ama tehlike başka: İki bölge için uyarı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

7 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

7 Nisan son depremler

Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisi sonrası Erdoğan'dan flaş 'uyuyan hücre' uyarısı

'Bildiri' yankıları sürüyor! Erdoğan: Uyanık olmalıyız

Meteoroloji'den kar erimesi ve çığ uyarısı (7 Nisan Çarşamba hava durumu)

Kar yok ama tehlike başka: İki bölge için uyarı

Yabancı bayraklı gemide 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Yabancı bayraklı gemide 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü: 1 yaralı

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü: 1 yaralı

İBB neden kaybedildi? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken açıklamalar

İBB neden kaybedildi? AK Parti İstanbul İl Başkanı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.