8. Gün dizisine iki sürpriz oyuncu

Mine Kılıç büyük mafya babası Sinan‘ın kızı, yer altı dünyasının cazibeli, zeki ve gözü kara kadını Nilay olarak diziye giriyor. Bir diğer oyuncu Dilan Telkök ise Aziz’in kızı Demet olarak karşımıza çıkacak. Demet, babasının gücü ve zenginliğine rağmen mütevazı bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.

Güçlü ve kötü iki babanın kızlarının hikayeye katılması ile birlikte dizinin yüksek tempolu aksiyonuna entrika ve yeni sırlar da eşlik edecek.

Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner’in rol aldığı dizi, bitmeyen temposu, sırları ve heyecanı zirvede tutan senaryosu ile dikkat çekiyor.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar’ın yaptığı “8. Gün” pazartesi akşamı 20.00’de atv’de.