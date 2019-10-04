8 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

Giresun’un Dereli ilçesinde kendisinden 8 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki Hüseyin Vural, evinin ahırında ölü olarak bulundu.

Heydere köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Vural’dan 25 Eylül gününden bu yanan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma kayıp Vural’ı bulmak için özel bir ekip kurarak çalışmalara başladı. Yapılan geniş çaplı aramada iz takip ve ceset arama köpekleri de kullanıldı. Uuzn süren aramalar sonucu Vural’ın cansız bedeni kaldığı evin alt katında bulunan ahırda bulundu. Vural’ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede kesici alet izlerine rastlandı. Yaşlı adamın ölümünün araştırılması için Jandarma köyde inceleme başlattı.

