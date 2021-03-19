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8 gündür kayıp Ramazan Özkan’dan acı haber

19.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 8 gün önce kaybolan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’ın cansız bedeni, son görüldüğü yer olan DüdenPark’tan 65 kilometre uzakta Kiriş Koyu açıklarında bulundu.

Antalya’da 8 gün önce kaybolan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’ın cansız bedeni, son görüldüğü yer olan DüdenPark’tan 65 kilometre uzakta Kiriş Koyu açıklarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkartılan cesedin üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’a ait olduğu kesinleşti. Ramazan Özkan, 3 gün önce Antalya’da sahilde bulunan ayakkabıyla aynı olan ayakkabısından teşhis edildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında Kemer ilçesi Kiriş Koyu açıklarında ceset gören vatandaşlar, durumu Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi alarak Kemer Marina’ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesi’ne ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Park’ta kaybolan Ramazan Özkan’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morgun önüne gelen acılı anne Sabihan Özkan, uzun süre içeri giremedi. Fenalık geçiren anneye yakınları yardım etti. Gözü yaşlı annenin, “Gözümün bir tanesi gitti. Yüreğim yandı. Ben bittim. Sen hayvanların ile mutluydun. Oğlum nereye gittin? Benim çocuğumun kime ne zararı oldu. Ramazan’ım yaktın beni. Canımın içi oğlum. Daha benim çocuğum gençti. Kime ne zararı oldu. Evladımın başını yediler. Peşlerini bırakmayacağım” demesi yürekleri dağladı.
Bir süre sonra içeri giren anne oğlunu teşhis edemedi. Annenin morgdan ayrılmasının ardından yakınları ayakkabısından cesedin Ramazan Özkan’a ait olduğunu belirledi. Özkan’ın bulunduğu anda ayağındaki ayakkabının diğer eşi, üç gün önce arandığı Antalya düdenPark yakınlarındaki kayalık alanda bulunmuştu. Özkan’a ait ayakkabı ile birlikte şapkası, çantası, cep telefonu, kulaklığı ve cüzdanı daha önce bulunmuştu.

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