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8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:07 | Son Güncelleme

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu.

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 201 kazada, 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.

Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ise 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı trafik kazası

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