8 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat

Prof. Dr. Erdoğan Kunter, 8 haftadan uzun süren öksürüklerde üç hastalıktan şüphelenebileceğine dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile hastanelerde öksürüğe bağlı şikâyetlerin sayısı arttı. Uzmanlara göre üst solunum yolu enfeksiyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Soğuk algınlığının en temel belirtilerinden öksürükten muzdarip vatandaşlar da öksürüğü geçirecek yöntemleri araştırıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, öksürük hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

"Uzayan öksürüklerde 3 hastalığı aklımıza getirmeliyiz"

Prof. Dr. Kunter, öksürüğün bilimsel olarak akut, subakut ve kronik olmak üzere 3’e ayrıldığını söyledi. 1-3 hafta arasındaki öksürüğün akut, 3-8 hafta arası subakut, 8 haftadan daha uzun sürer ise kronik öksürük olabileceğini belirten Prof. Dr. Kunter, akut öksürükleri daha çok mevsimsel soğuk algınlıkları, grip, nezle gibi sebeplere bağladıklarını söyledi.

Geçmeyen öksürüğün başka hastalıkların habercisi olabileceğini kaydeden Prof. Kunter şöyle dedi: "Herkesin anlayabileceği dilden söyleyecek olursak, ‘Daha evvelden hiçbir şeyim yoktu öksürmeye başladım’ diyorsanız akut öksürükten söz edebiliriz. Mevsimsel soğuk algınlıkları, grip ve nezle benzeri şeyleri düşünürüz. Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bir şey ise alerjik olabileceğini akla getirebilirsiniz. Kışa doğru olmuş ise daha çok soğuk algınlıkları, grip olarak düşünülür. Subakut ve kronik öksürükte ise daha ciddi hastalıklar aklımıza gelir. Sigara içen bir insan için en kötüsü olarak akciğer kanserinden şüpheleniriz. Birde tabi ki öksürükle beraber balgamda kan var ise dikkate alınmalıdır. Mide rahatsızlıkları olan insanlarda da sürekli öksürük hali olabilir. Çünkü reflü de buna sebep olur. Dolayısıyla böyle uzamış öksürüklerde 3 hastalığı aklımıza getirmemiz gerekiyor. Bunlar reflü, geniz akıntısı ya da direk akciğerden kaynaklanan hastalıklar olabilir."