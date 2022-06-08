Çılgın Sayısal Loto her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Sonuçlar ise internet üzerinden belli oluyor. Peki 8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Geçmiş sonuçlarla beraber güncel sonuçları da, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



