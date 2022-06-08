HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

08.06.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. Şans oyunu meraklıları gözlerini Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dikti. Peki 8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Sonuçlar ise internet üzerinden belli oluyor. Peki 8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Geçmiş sonuçlarla beraber güncel sonuçları da, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!

Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.