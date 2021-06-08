8 Haziran koronavirüs tablosu | Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Haziran vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın bir süredir internet sitesi üzerinden yayımladığı günlük koronavirüs vaka sayıları, her gün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 7 Haziran gününde günlük vaka sayısı 5 bin 647 olarak açıklanırken, vefat sayısı ise 91 olarak açıklandı. Peki 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 8 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 Haziran günü toplam 218 bin 164 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 5 bin 647 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 7 Haziran günü 495 olarak kaydedilirken, vefat sayısı ise uzun bir aranın ardından 100’ün altına inerek 91 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 373 bin 581 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın günlük en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD, ardından günlük 28 bin vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.