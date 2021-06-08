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8 Haziran koronavirüs tablosu | Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Haziran vaka sayısı ne kadar oldu?

08.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz 2020 yılının Mart ayından beri ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını ile ilgili olarak tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden her gün açıklanan vaka sayıları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma öncesinde günlük 60 bin2 kadar yükselen vaka sayılarının ardından, son günlerde günlük vaka sayılarında ciddi düşüşler gözlemleniyor.

8 Haziran koronavirüs tablosu | Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Haziran vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın bir süredir internet sitesi üzerinden yayımladığı günlük koronavirüs vaka sayıları, her gün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 7 Haziran gününde günlük vaka sayısı 5 bin 647 olarak açıklanırken, vefat sayısı ise 91 olarak açıklandı. Peki 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 8 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 Haziran günü toplam 218 bin 164 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 5 bin 647 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 7 Haziran günü 495 olarak kaydedilirken, vefat sayısı ise uzun bir aranın ardından 100’ün altına inerek 91 olarak açıklandı.

7HAZİRAN

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 373 bin 581 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın günlük en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD, ardından günlük 28 bin vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.

Türkiye’de bugüne kadar 18 milyon 89 bin 218 kişi ilk doz aşısını, 13 milyon 285 bin 317 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

aşı

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 447 bin 912 olurken koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 3 milyon 754 bin 96’ya ulaştı.

Dünyada vak sayısı sıralamasında günlük 34 bin vaka sayısı ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ardından günlük 28 bin vaka sayısı ile Hindistan geliyor. Sırasıyla; günlük 16 bin vaka sayısı ile Brezilya, günlük 5 bin 713 vaka sayısı ile Fransa, günlük 5 bin 293 vaka sayısı ile Türkiye geliyor.


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