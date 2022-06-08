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8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

08.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu meraklıları gözlerini 8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçlarına dikti. Şans Topu çekilişi her hafta tamamlanıyor ve sonuçlar akşam saatlerinde açıklanıyor. Peki 8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları online ortamda ilan ediliyor. Peki 8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekilişin başlangıç saatı 20.00'dır.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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