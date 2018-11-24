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8 ilde 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 8 ilde sahte tarım ilacı üreten ve satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan sahte tarım ilacı, gübre ve hammadde ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.

8 ilde 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu: 19 gözaltı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 8 ilde sahte tarım ilacı üreten ve satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan sahte tarım ilacı, gübre ve hammadde ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.
Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sahte tarım ilacı üreten ve satan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'da 35 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'Suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 19 kişi gözaltına alındı.
Gübre üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo, satıldığı bayi, ev, araç ve müştemilatlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 200 milyon liralık sahte tarım ilacı, gübre ve ham madde ele geçirildi. Aramalarda fason olarak kurulan şirketlere ait fatura, sevk irsaliyesi, çek, senet ve çeşitli evraklar da bulundu. Şebekenin sahte tarım ilaçlarının ambalaj, etiket, hologram aşamasından içeriğine kadar tamamını yüksek hacimli üretecek yapıda olduğu ve bir zincir kurdukları anlaşıldı.
Şüphelilerin çok geniş bir alanda uzun süredir faaliyet gösterdiği ve tamamının birbiriyle ilişkili olduğu, halk sağlığına, vatandaşlara ve tarım alanlarına ciddi zarar verdikleri tespit edildiği bildirildi.

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8 ilde 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu: 19 gözaltı8 ilde 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu: 19 gözaltı8 ilde 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu: 19 gözaltı8 ilde 200 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu: 19 gözaltı

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