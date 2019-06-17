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8 ilde 9 ayrı dolandırıcılık olayına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 20:38 | Son Güncelleme

Elazığ ile birlikte 8 ilde 9 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 4 kişilik şebeke çökertildi.

8 ilde 9 ayrı dolandırıcılık olayına 2 tutuklama

Elazığ ile birlikte 8 ilde 9 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 4 kişilik şebeke çökertildi. Aralarında 52 farklı dolandırıcılık suçundan kaydı olan, 17 ayrı suçtan aranan şüpheliyle birlikte 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay içinde Elazığ Belediyesinin ismini kullanıp satın alma yetkilisi olarak tanıtan bir şüpheli, piyasa değeri 22 bin TL olan toplam 200 teneke yemeklik yağı dolandırdı. Dolandırılan şahsın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 25 gün süren bir çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli H.Ö. ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen M.B., M.T. ve S.T. tespit edildi. Şahısların aynı yöntemle Kocaeli, Aydın, Ordu, Muğla, Niğde, Çorum ve Aksaray’da da 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.
Şüphelilerden 3’ü Elazığ dışında düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler Elazığ’a getirilerek tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.B. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

52 kaydı 17 aranması bulunan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sırasında da 52 farklı dolandırıcılık suçlarından kaydı olan, 17 ayrı suçtan aranması ve hapis cezası bulunan H.Ö. ise, başka bir ilde iki ayrı sahte kimlikle birlikte yakalandı. Şüpheli H.Ö. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ilde 9 ayrı dolandırıcılık olayına 2 tutuklama

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