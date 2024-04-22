8 ilde büyük operasyon! 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile Atak helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da 'Bozdoğan-28' operasyonları gerçekleştirildi. Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7 adet el bombası, 24 adet şarjör, 17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" dedi.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





