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8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensubu askerlerin kimlikleri belirlendi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensubu askerlerin kimlikleri belirlendi. Ardından da 16'sı muvazzaf asker olan 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün Konya merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

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