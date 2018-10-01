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8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 13'ü asker 14 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 13'ü asker 14 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, İzmir, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Giresun ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 7'si görevde 13 asker dahil 14 kişi gözaltına alındı.

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