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8 ilde hırsızlık yaptılar! Polis ekiplerince yakalandılar

18.11.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve 7 ilde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ilde hırsızlık yaptılar! Polis ekiplerince yakalandılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki araçtan 720 bin liralık hırsızlığın yanı sıra 7 ilde daha aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, Çayırova ilçesinde 10 Temmuz 2022 tarihinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka önünde park halinde bulunan araçtan 720 bin liralık hırsızlık olayı gerçekleştirildi.

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3 KİŞİ YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, aynı yöntemle 7 ilde hırsızlık olayı gerçekleştiğini ve şüphelilerin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., E.M. ve K.M. olduğunu tespit etti.

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Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler yaklaşık 3 ay sonra araçlarında 5 sahte plakayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli hırsızlık

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