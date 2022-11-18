8 ilde hırsızlık yaptılar! Polis ekiplerince yakalandılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki araçtan 720 bin liralık hırsızlığın yanı sıra 7 ilde daha aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Çayırova ilçesinde 10 Temmuz 2022 tarihinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka önünde park halinde bulunan araçtan 720 bin liralık hırsızlık olayı gerçekleştirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, aynı yöntemle 7 ilde hırsızlık olayı gerçekleştiğini ve şüphelilerin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., E.M. ve K.M. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler yaklaşık 3 ay sonra araçlarında 5 sahte plakayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

