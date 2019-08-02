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8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde, malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde, malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devlet hastanelerinden usulsüz veya sahte heyet raporları alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin Eskişehir'in yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Elazığ, İzmir, Kütahya ve Şanlıurfa'da haksız yere vergi indirimi, malulen emeklilik ve engelli olmayan kişilere sahte engelli raporu alınması için para karşılığında aracılık ve iş takibi yaptığı tespit edildi.
67 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Eskişehir merkezli 8 ilde, 'kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve haksız kazanç sağlama' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 64 şüphelinin ifadesi alındı. Bu şüphelilerden 5'i hakkında gözaltı kararı verilirken, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, başka isimlere ait olduğu tespit edilen heyet raporları ele geçirildi. Ayrıca evlerdeki dijital materyallere el koyuldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sahte heyet raporlarına para karşılığı aracılık ve iş takibi yaptığı tespit edilen 5 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu

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