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8 ilde yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

06.12.2023 09:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 10 ay süren çalışma sonucunda harekete geçen ekipler, 50 kişiyi gözaltına aldı.

8 ilde yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, kimya ve dezenfektan alanında firmaları olan şüphelilerin, bu sayede temin ettikleri etil alkolleri, sahte içki üretenlere, bidonların üzerine yüzey temizleyici ve içilemez yazılı etiketler yapıştırarak sattıklarını belirledi.

AA-20231206-33113145-33113144-ISTANBUL_MERKEZLI_8_ILDEKI_SAHTE_ICKI_OPERASYONUNDA_50_SUPHELI_YAKALANDI

Ekipler, ürünleri kargo veya nakliye yoluyla gönderen şüphelilerin, ayrıca yasa dışı yollarla alkollü içki de imal ettiklerini, içki şişelerinin üzerine sahte bandrol yapıştırdıklarını tespit etti.

Kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıtan şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermeyi amaçladıkları bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların organize bir yapı içerisinde hareket ettiğini belirledi.

AA-20231206-33113145-33113143-ISTANBUL_MERKEZLI_8_ILDEKI_SAHTE_ICKI_OPERASYONUNDA_50_SUPHELI_YAKALANDI

8 İLDE OPERASYON

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 50 zanlıyı yakaladı.

AA-20231206-33113145-33113142-ISTANBUL_MERKEZLI_8_ILDEKI_SAHTE_ICKI_OPERASYONUNDA_50_SUPHELI_YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, kapaklama makinesi, 8 su motoru, 640 içki kiti, alkolmetre, 12 alkol dolum makinesi, 2 ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ile suç naklinde kullanılan 10 araç ele geçirildi.

AA-20231206-33113145-33113141-ISTANBUL_MERKEZLI_8_ILDEKI_SAHTE_ICKI_OPERASYONUNDA_50_SUPHELI_YAKALANDI

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA-20231206-33113145-33113140-ISTANBUL_MERKEZLI_8_ILDEKI_SAHTE_ICKI_OPERASYONUNDA_50_SUPHELI_YAKALANDI

Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
sahte alkol
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