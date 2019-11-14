8 ilin milli eğitim müdürleri Bitlis'te toplandı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, bölgedeki 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, toplantıda alınan kararların bölgedeki 1 milyon 600 bin öğrenciyi kapsadığını belirtti.

Bitlis Öğretmen Evi'nde Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Batman, Siirt, Muş ve Bitlis il müdürlerinin katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bu toplantıların bundan sonra her ay farklı bir ilde gerçekleştirileceğini, bunun ilkinin de Bitlis'te yapıldığını söyledi. Korkmaz, "2023 vizyonu kapsamında illerimizde uyguladığımız projeleri değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Her il, yerelde uyguladığı projeleri paylaşıyor. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Coğrafi, insan kaynakları, mevcut eğitim öğretim kadrosunun kalitesi, niteliği itibariyle birbirimize benzeyen illeriz. Bu 8 ildeki öğrencilerimize daha nasıl nitelikli bir eğitim sunarız çabası içindeyiz. 8 ildeki öğrenci sayımız yaklaşık bir milyon 600 bin civarındadır. Bu öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel ve akademik eğitimlerini artırmak amacıyla görüş alışverişinde bulunduk" dedi.