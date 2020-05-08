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  4. 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu

8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Ordu’da, aracıyla maddi hasarlı kaza yapan otomobilin sürücüsü T.Ö. (39), 2.37 promil alkollü çıktı. 8’inci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu.

8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu

Fatsa ilçesi Tünel mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı. İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi.

Alkollü araç kullanmaktan 8’inci kez yakalanan T.Ö.’nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4280 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

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