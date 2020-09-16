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8'inci sınıf öğrencisinde koronavirüs tespit edildi! Öğrenci ve öğretmenler karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sınıfındaki 24 öğrenci ile 2 öğretmen karantina altına alındı.

8'inci sınıf öğrencisinde koronavirüs tespit edildi! Öğrenci ve öğretmenler karantinaya alındı

Zonguldak'ta kontrol amacıyla yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Merkez'e bağlı Yayla Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisinin ailesine de koronavirüs testi yapılmasına karar verildi. Öğrenci evinde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları filyasyon çalışması sonucunda öğrencinin sınıfındaki 24 öğrenci ve iki öğretmenin de karantina altına alınmasına karar verdi. Toplam 26 kişi evlerinde 14 günlük karantinada kalacaklar.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TOSUN'DAN AÇIKLAMA

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, koronavirüs testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Karantina altındaki öğrencilerle evlerinden uzaktan eğitimi sürdürdüklerini ifade eden Tosun, şöyle dedi:

"Öğrencimizin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince okulumuzdaki diğer öğrencilerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada bulunmaları tavsiyesinde bulundular. Diğer yandan evlerinde bulunan öğrencilerimiz için uzaktan eğitime devam ediyoruz. Okulumuzda gereken hijyen, sosyal mesafe tedbirleri arttırılmıştır ve diğer öğrencilerde şuan için bir sıkıntı olmadığı bilgisini de aldık. Bu noktada testi pozitif çıkan öğrencimizin sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlenmekte olduğu bilgisini de aldık. Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: DHA

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