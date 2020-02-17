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8’inde yaşlılıktan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Dünyada sadece 350 ila 400 çocukta görülen genetik bir bozukluğa sahip olan 8 yaşındaki Ukraynalı kız organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

8’inde yaşlılıktan öldü

Ukrayna'da 8 yaşındaki Anna Sakidon ‘yaşlılık’ nedeniyle öldü. Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip kız çocuğu, 8 yaşında olmasına rağmen 80 yaşındaki bir insanın vücuduna sahipti.

anna-sakidon

Ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.

Doktor Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı ve “Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık anna sakidon 160 kişi genetik bozukluk

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nur içinde uyu mekanın cennet olsun melek kız
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