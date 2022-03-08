8 Kadın Drone Pilotu Dünyada İlk Kez Gaziantep’te Yarıştı

Dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pilot Event işbirliğinde ilk kez Gaziantep’te düzenlenen Women’s World Drone Cup’ta, 8 farklı ülkelerden gelen şampiyon kadın drone pilotları yarış parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Toplumda farkındalık oluşturmak, çocukları ve gençleri havacılık ile uzay konularında araştırma yapmaya özendirmek, kadın başarılarına dikkat çekmek için organize edilen etkinlikte Güney Kore, Japonya, Amerika, İspanya, İtalya, Rusya ve Türkiye’den olmak üzere 8 kadın yarıştı.

VOA Türkçe’ye konuşan kadın pilotlar, kadınların başarısına yönelik bir organizasyonda yer almaktan mutlu olduklarını dile getirirken, organizatör Mehmet Öztekin ise, şampiyonanın dünyada ilk kez Gaziantep’te düzenlendiğini vurguladı.

“Kendimi çok özel hissediyorum”

Yarışmaya Amerika’dan katılan Leslie Camarena, böyle bir organizasyonda yer aldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek “Organizasyon gerçekten çok iyi. İnsanlar kadınların yaptıkları güzel ve başarılı işlerden bahsettikçe kendimi çok özel hissediyorum. Burada çok iyi pilotlar var, zaman zaman yaşanan gerginliklerle başa çıkabiliyorlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlara mesajım; eğer bir şey yapmak istiyorlarsa asla durmasınlar’’ dedi.

“Büyüklerle yarışmak çok heyecan verici”

Yarışmanın en küçük kadın pilotu olan Ela Çetinkol, dünya kadınlar şampiyonasında Türkiye’yi temsil ettiği için çok gururlu olduğunu ifade ederek, “Burada hepimiz eğlenmek ve iyi vakit geçirmek için uçuyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Uçuş gayet güzel ve heyecanlıydı. Buradaki en küçük yarışmacı ben olduğum için büyüklerle yarışmak da ayrı bir heyecan vericiydi. Böyle yarışmalara ilgileri olan kız çocukları da hiç çekinmeden katılmalı bence. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutluyorum’’ diye konuştu.

“Kadınları hep en üste tutmaya çalışıyoruz”

Yarışmanın organizatörü Mehmet Öztekin ise VOA Türkçe‘ye yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Kadınlar Drone Şampiyonası’nı yapıyoruz. Bu organizasyona normalde Türkiye dahil 8 ülkeyi davet etmiştik ama savaş ve pandemiden dolayı 2 pilotumuz eksik yarıştı. Biz yine de 6 ülke 8 kadınla yarışımızı yaptık. Bu organizasyonun özelliği kadınlara yönelik dünyada ilk kez yapılmasıdır. Kadınlar başımızın tacı olduğu için onları hep en üstte tutmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonun da önemi zaten kadınlara yönelik olmasıdır’’ ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yarışmada performansıyla İtalyan Luisa Rizzo birinci olurken Rizzo’yu sırasıyla Rus Natalia Astakhova, Güney Koreli Gayeon Mo ve Amerikalı Leslie Camarena izledi.

