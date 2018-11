8 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na geçici olarak Sessions'ın genel sekreteri Matthew Whitaker'ı atamasının, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının geleceği hakkında birçok soru işareti uyandırdığını yazıyor. Gazete, Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesini araştıran soruşturma hakkında birtakım itirazlar gündeme getiren Whitaker'ın şimdi soruşturmanın gidişatını belirleyecek yetkili haline geldiğini bildiriyor. Habere göre geçmişte Iowa eyaletinde savcılık yapan, bu eyaletten senatör adayı olup yarışı kaybeden eski Amerikan futbolcusu Whitaker, Rusya soruşturmasının kapsamıyla ilgili bazı şüpheleri olduğunu gündeme getirmişti. Gazete bugünkü baş yazısını da bu konuya ayırıyor ve ”Mueller'ı şimdi kim koruyacak?” sorusunu yöneltiyor. Adalet Bakanı Sessions'ın kendisini Rusya soruşturmasından uzaklaştırmasından sonra soruşturmanın denetimi görevini üstlenen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, gazeteye göre şimdiye kadar hassas dengeleri korumayı başardı. Bir yandan Mueller'ın bağımsız şekilde soruşturmayı yürütmesi için gereken ortamı sağlarken diğer yandan Trump'ın soruşturmaya müdahale etmesini engelledi. New York Times'in konuya ilişkin baş yazısı şöyle devam ediyor: ”Whitaker dahil hiç kimsenin başlayan davaları durdurma gücü olmaması, iyi bir haber. Bunlar Paul Manafort, Michael Cohen ve Michael Flynn'le ilgili hukuki süreçler ve New York'taki federal savcıların Trump Organizasyonu'na yönelik soruşturması. Tüm bu süreçler hakkındaki son sözü mahkemeler söyleyecek. Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nin kontrolunu yakında ele geçirmesiyle bir denge kurulacak. Ancak Beyaz Saray'ın 'gözü kulağı' olarak tanımlanan Whitaker, Mueller'ın soruşturmasına Trumpvari bir düşmanlık besliyor, soruşturmayı 'cadı avı' olarak tanımlıyor. Whitaker, Rusya soruşturmasını ağır hasara uğratabilir. Beyaz Saray'a Mueller'ın hamleleriyle ilgili bilgi sızdırabilir, Mueller'ın manevra alanını daraltabilir, Mueller'dan gelen raporların Kongre'ye erişmesini engelleyebilir. Trump, adalat bakanının kendi özel avukatı olması gerektiğini çok önceden açıkça ortaya koymuştu. Şimdiyse Senato'daki çoğunluğunu pekiştiren partisinin böylesi yolsuz bir hukuk anlayışının bekçisi olacağı beklentisi içine girebilir.”