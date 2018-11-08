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8 Kasım Amerikan Basınından Özetler

08.11.2018 21:21 | Son Güncelleme

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8 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na geçici olarak Sessions'ın genel sekreteri Matthew Whitaker'ı atamasının, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının geleceği hakkında birçok soru işareti uyandırdığını yazıyor. Gazete, Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesini araştıran soruşturma hakkında birtakım itirazlar gündeme getiren Whitaker'ın şimdi soruşturmanın gidişatını belirleyecek yetkili haline geldiğini bildiriyor. Habere göre geçmişte Iowa eyaletinde savcılık yapan, bu eyaletten senatör adayı olup yarışı kaybeden eski Amerikan futbolcusu Whitaker, Rusya soruşturmasının kapsamıyla ilgili bazı şüpheleri olduğunu gündeme getirmişti. Gazete bugünkü baş yazısını da bu konuya ayırıyor ve ”Mueller'ı şimdi kim koruyacak?” sorusunu yöneltiyor. Adalet Bakanı Sessions'ın kendisini Rusya soruşturmasından uzaklaştırmasından sonra soruşturmanın denetimi görevini üstlenen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, gazeteye göre şimdiye kadar hassas dengeleri korumayı başardı. Bir yandan Mueller'ın bağımsız şekilde soruşturmayı yürütmesi için gereken ortamı sağlarken diğer yandan Trump'ın soruşturmaya müdahale etmesini engelledi. New York Times'in konuya ilişkin baş yazısı şöyle devam ediyor: ”Whitaker dahil hiç kimsenin başlayan davaları durdurma gücü olmaması, iyi bir haber. Bunlar Paul Manafort, Michael Cohen ve Michael Flynn'le ilgili hukuki süreçler ve New York'taki federal savcıların Trump Organizasyonu'na yönelik soruşturması. Tüm bu süreçler hakkındaki son sözü mahkemeler söyleyecek. Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nin kontrolunu yakında ele geçirmesiyle bir denge kurulacak. Ancak Beyaz Saray'ın 'gözü kulağı' olarak tanımlanan Whitaker, Mueller'ın soruşturmasına Trumpvari bir düşmanlık besliyor, soruşturmayı 'cadı avı' olarak tanımlıyor. Whitaker, Rusya soruşturmasını ağır hasara uğratabilir. Beyaz Saray'a Mueller'ın hamleleriyle ilgili bilgi sızdırabilir, Mueller'ın manevra alanını daraltabilir, Mueller'dan gelen raporların Kongre'ye erişmesini engelleyebilir. Trump, adalat bakanının kendi özel avukatı olması gerektiğini çok önceden açıkça ortaya koymuştu. Şimdiyse Senato'daki çoğunluğunu pekiştiren partisinin böylesi yolsuz bir hukuk anlayışının bekçisi olacağı beklentisi içine girebilir.”

Washington Post ise Kongre ara seçimlerinin sonucuna göre Washington'daki güç dengelerinin değiştiğini, buna bağlı olarak Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti arasındaki muharebe hatlarının yeniden çizileceğini yazıyor. Gazete, Trump'ın dün yaptığı basın toplantısında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokrat Parti'nin Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti hakkında soruşturma başlatması durumunda misilleme yapacakları tehdidinde bulunduğunu bildiriyor. Habere göre bundan böyle bölünmüş bir Kongre'yle işbirliği yapmak zorunda kalacak olan Trump için önümüzdeki iki yıl, 2020 başkanlık seçimlerine uzanan süreçte siyasi bir savaş niteliği taşıyacak. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk artmış olsa da Temsilciler Meclisi'nin Demokratlar'ın eline geçmesi, Trump'ın artık Kongre'yi kendi istediği gibi eğip bükemeyeceği anlamına geliyor. Öte yandan gazeteye göre Trump'ın bazı müttefikleri, Demokratlar'ın, Temsilciler Meclisi'ni ele geçirmenin önemini abarttığı görüşünde. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Trump'ın 2016 seçim kampanyası sorumlularından David Bossie, Trump Beyaz Saray'ına ilişkin bir dizi soruşturma başlatmalarının Demokratlar açısından tam bir felaket olacağını, çünkü bu hamlelerin ters tepip 2020'de Trump'ın yeniden seçilmesini sağlayacağını söyledi.

Washington Post bugünkü baş yazısındaysa dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki öfke dolu ve tutarsız tavırlarının Trump'ın seçmenlerin sandık başında verdiği mesajı almayı başaramadığının bir göstergesi olduğunu kaydediyor. ”Kişinin karakterini yenilgiden daha iyi sınayacak bir başka ölçüt yoktur,” diyen gazete, Trump'ın ara seçimlerin sonucunu öfkeyle karşıladığını yazıyor. Baş yazıya göre çoğu eski Cumhuriyetçi Partili milyonlarca seçmenin Temsilciler Meclisi'ne Demokratlar'ı getirerek verdiği mesajı almayan Trump, bunun yerine kendisiyle kampanya yapmayan ve seçimi kaybeden partililerini suçlamayı tercih etti. Trump ayrıca bundan böyle partilerüstü işbirliği için fırsat doğduğuna ilişkin birkaç göstermelik söz sarfettikten hemen sonra partisi hakkında soruşturma açmaları durumunda Demokratlar'a aynı şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulundu. Gazete, Temsilciler Meclisi'nin büyük ihtimalle bir sonraki başkanı olacak Nancy Pelosi'nin Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler hakkında açılması olası soruşturmalarla ilgili olarak itidalli ve dengeli bir yaklaşık benimsemesi gerektiğinin altını çiziyor.

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