8 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna politikasından sorumlu Bakan Yardımcısı George Kent'in azil soruşturması kapsamında Kongre'de kapalı kapılar ardında verdiği ifadesinin kamuoyuna açıklanan dökümüne ilişkin ayrıntıları aktarıyor. Habere göre Kent, ifadesinde, Başkan Trump'ın kendisine siyasi çıkar sağlamak için Ukrayna liderine yönelik yürüttüğü gölge baskı kampanyasını şimdiye kadarki en açık ifadelerle ortaya koydu. Kamuoyuna açıklanan ifadesine göre Kent, azil soruşturmasını yürüten Kongre üyelerine, Trump'ın Beyaz Saray'da görüşme karşılığında Ukrayna'nın yeni devlet başkanı Volodimir Zelensky'den Hillary Clinton ve Joe Biden hakkında soruşturma açacağını açıklamasını istediğini söyledi. Kent, ”Trump, Devlet Başkanı Zelensky'nin mikrofonun önüne geçip soruşturma açılacağını duyurmasını talep etti,” ifadelerini kullandı. Kent ifadesinde ayrıca Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin gerek kendi gerekse müvekkili Trump'ın kişisel öncelik ve çıkarlarını ilerletmek için Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi'ne yönelik ”yalanlarla dolu bir kampanya” yürüttüğünü kaydetti. George Kent'in önümüzdeki Çarşamba günü Kongre'de kamuoyuna açık olarak ifade vermesi bekleniyor.

New York Times ise New York eski Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg'ün Demokrat Parti'den başkanlık yarışına katılmaya hazırlandığını yazıyor. Habere göre bir danışmanı, Bloomberg'ün başkanlık yarışına katılıp katılmama üzerinde haftalardır düşündüğünü ve son kararını henüz vermediğini söyledi. Ancak Bloomberg, resmi olarak yarışa girmek için belirlenen süre dolmadan önce imza toplamak için Alabama eyaletine bir ekip göndererek başkanlık kampanyası başlatacağının en ciddi işaretlerinden birini verdi. Bloomberg ve danışmanları ayrıca eski Nevada Senatörü Harry Reid ve Demokrat Partili Valiler Birliği Başkanı Rhode Island eyaleti Valisi Gina Raimondo'ya başkanlık yarışına girmeyi ciddi olarak düşündüğü haberini verdi. Gazeteye göre Bloomberg'ün başkanlık kampanyası başlatması durumunda bu, Demokrat Parti yarışında deprem benzeri bir sarsıntı yaratabilir. Bloomberg, olağanüstü boyutlardaki kişisel serveti, merkezde hizalanan görüşleri ve siyasi düzen içindeki kilit isimlerle olan yakın bağlarıyla, bağış toplamakta zorlanan ve daha şimdiden birçok cephede kendini savunmak durumunda kalan Joe Biden'ı ciddi şekilde tehdit edebilir. Biden güçlü olduğu gerekçesine dayanarak daha en başta 2020 yarışından çekilen 77 yaşındaki Bloomberg, gazeteye göre o dönemden bu yana Biden'ın Demokrat Parti adaylığını alıp alamayacağı konusunda şüpheye düşmeye başladı.