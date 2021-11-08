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  4. 8 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

8 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

08.11.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 8 Kasım Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 8 Kasım On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

8 Kasım On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 8 Kasım Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 8 Kasım 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

8 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 1 kişi 246.024,20 ₺ TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 2,3,10,15,18,19,20,21,28,30,31,33,34,46,48,49,51,53,61,63,66,77 olarak belirlenmişti.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

8 Kasım On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.


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