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8. Kastamonu Ahşap Fuarı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oyma eserleriyle ünlü kenti Kastamonu'da 3-7 Ekim'de ahşap fuarı düzenlenecek - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: - "Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Kastamonu, biriktirmiş olduğu kültürün içine ahşabı da yerleştirmiştir"

Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oyma eserleriyle ünlü kenti Kastamonu'da 3-7 Ekim'de 8. Kastamonu Ahşap Fuarı düzenlenecek.

2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da düzenlenen ve Tanıtma Fonunca desteklenen fuar, bu yıl "Ahşaba hayat verenler burada" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Birçok ürünün sergileneceği fuarda ziyaretçilerin katılacağı maket ev yapma, odun yığma gibi yarışmalar da gerçekleştirilecek.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yüz ölçümünün yüzde 67'sinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.

Kastamonu için orman ve ahşabın önemli olduğuna işaret eden Karadeniz, "Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Kastamonu, biriktirmiş olduğu kültürün içine ahşabı da yerleştirmiştir. Ahşap bizim için hem ekonomik hem de kültürel tarihi bir değerdir." dedi.

Kastamonu'da ahşapla ilgili 500'ün üzerinde iş yeri bulunduğunu vurgulayan Karadeniz, "Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelir 3 milyon dolar civarındadır. Bu rakam son yıllarda elde edilen bir başarı olmakla birlikte olması gereken yeri düşündüğümüzde daha çok yol almamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Karadeniz, ahşabı tanıtmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için 8 yıldır fuar düzenlediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yıl farklı olarak ahşap fuarını daha cazip hale getirmek için başka etkinliklerle destekledik. 3-7 Ekim tarihlerinde fuarımızda ahşapla ilgili yarışmalar ve gösteriler de yer alacak. Bu yıl ahşap fuar stant talebi de yapılanın doğru olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye'de mobilya ve ahşap sektöründe bulunan başka illerdeki iş adamlarını ilimize davet ettik. Tüm bunlar ahşap fuarının bundan sonra ilimizle sınırlı kalmayıp önce ülkemizde, sonra da belki yurt dışına açılması sağlayacaktır. Herkesi 3 Ekim'de başlayacak fuarımıza bekliyoruz."

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8. Kastamonu Ahşap Fuarı KASTAMONU Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

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