8. Kastamonu Ahşap Fuarı'na doğru

Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oyma eserleriyle ünlü kenti Kastamonu'da 3-7 Ekim'de 8. Kastamonu Ahşap Fuarı düzenlenecek.

2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da düzenlenen ve Tanıtma Fonunca desteklenen fuar, bu yıl "Ahşaba hayat verenler burada" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Birçok ürünün sergileneceği fuarda ziyaretçilerin katılacağı maket ev yapma, odun yığma gibi yarışmalar da gerçekleştirilecek.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yüz ölçümünün yüzde 67'sinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.

Kastamonu için orman ve ahşabın önemli olduğuna işaret eden Karadeniz, "Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Kastamonu, biriktirmiş olduğu kültürün içine ahşabı da yerleştirmiştir. Ahşap bizim için hem ekonomik hem de kültürel tarihi bir değerdir." dedi.

Kastamonu'da ahşapla ilgili 500'ün üzerinde iş yeri bulunduğunu vurgulayan Karadeniz, "Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelir 3 milyon dolar civarındadır. Bu rakam son yıllarda elde edilen bir başarı olmakla birlikte olması gereken yeri düşündüğümüzde daha çok yol almamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.