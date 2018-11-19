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8 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

BURSA'da 8 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

8 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da 8 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, bina tahliye edildi.
Yangın, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 8 katlı binada oturan Ayşegül K. ve oğlu Bartu H.'nın ikamet ettiği 4'üncü kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Uyanan anne-oğul sokağa çıkarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede binayı saran dumanlar nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan çevre halkı sokağa döküldü. Yangın çıkan dairenin üst katında dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

8 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi8 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi8 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi8 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

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