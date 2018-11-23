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8 katlı binanın bodrumunda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumanından etkilenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumanından etkilenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi Sema Sokak’ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, diğre yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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