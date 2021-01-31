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  4. 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

8 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

31.01.2021 01:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde bulunan bir 8 katlı binada meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde bulunan bir 8 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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