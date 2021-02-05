HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8. kattan beton zemine düşen Özgecan’ın ölümü araştırılıyor

8. kattan beton zemine düşen Özgecan’ın ölümü araştırılıyor

05.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta dün gece saatlerinde erkek arkadaşıyla kaldığı 8.

Zonguldak’ta dün gece saatlerinde erkek arkadaşıyla kaldığı 8. kattaki evin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgecan Usta’nın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim alan baba Kenan Usta, olayın araştırıldığını söyleyerek bazı şüpheleri olduğunu ifade etti.
Edinilen bilgiye göre Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A. ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı.
İkilinin uzun süredir birbirini tanıdığı Özgecan Usta’nın iki gün önce Zonguldak’a geldiği öğrenildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özgecan Usta’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Anne Filiz Tandoğan, baba Kenan Usta ve ağabeyi gözyaşlarıyla cenazeyi teslim aldı.

Kızının hırkasını öperek gözyaşı döktü
Anne Filiz Tandoğan ise morg önünde sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, kızının arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Kızına ait hırkaya sarılan anne, dakikalarca kızına ait kıyafeti öpüp kokladı. Açık lise okuduğu öğrenilen Özgecan Usta’nın eğitim hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

"Hayat doluydu, canımızdı ciğerimizdi"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Kenan Usta, alt kat komşusunun ifadesine dikkat çekti. Komşunun ifadelerine göre Bartu C.A.’nın Özgecan Usta’yı tutamadığına dair bağırdığını söyleyen baba Kenan Usta, "Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her halükarda tutar" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli gencin ifadesi üzerine Özgecan Usta’nın vücut ağırlığının tartıldığı öğrenildi. Baba Usta ise gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle devam etti:
"Bildiğim bir şey yok. Gece 04.00’te aradılar. Çıktım geldim. İntihar mı yoksa cinayet mi? Yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okumadım, okurum. Kadın nedir ne değildir bilemiyorum. Doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Çocuk ’artık tutamıyorum’ gibilerinden bağırmış. Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her hâlükârda tutar. Üstü başı giyinikmiş. Tahminim kavga ettiler. Evden çıkmak istedi. Salmayınca münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın Zonguldak’a geleceğinden haberim yoktu. Normalde Ankara’da yaşıyor. Samimi bir arkadaşı var. Şereflikoçhisar’da bahçeli evleri var. Onunla oraya gideceklerini söyledi. Ailesini her şeyini bildiğim için tamam dedim. Ertesi gün aradım. Oradayız dedi. Üç beş dakika sonra tekrar aradım. Baba yok bir şey buradayım dedi. Ondan sonrası bu. Hayat doluydu. Canımızdı, ciğerimizdi."

Erkek arkadaşın sorgusu sürüyor
Gece aynı evde olduğu öğrenilen erkek arkadaşı Bartu C.A.’nın gözaltındaki sorgusu sürüyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ekiplerin araştırmaları sürüyor. Günün ilk ışıklarından itibaren binanın çevresinde araştırma yapan ekipler, olayı aydınlatmak için çalışıyor. Genç kızın cenazesi Ankara’da toprağa verilecek. Bartu C.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildiHastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi
36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 36?36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 36?
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Yıldız için istenen ceza belli oldu

Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu

Demirtaş için istenen ceza belli oldu

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarımız terörist değildir

Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Evlilik dışı olan bebeğini, eşine çöpe at

Konya'da 2'si koronavirüs toplam 35 kayıp aşı için soruşturma başlatıldı

Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.