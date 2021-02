8. kattan beton zemine düşen Özgecan’ın ölümü araştırılıyor

Kızının hırkasını öperek gözyaşı döktü

Anne Filiz Tandoğan ise morg önünde sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, kızının arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Kızına ait hırkaya sarılan anne, dakikalarca kızına ait kıyafeti öpüp kokladı. Açık lise okuduğu öğrenilen Özgecan Usta’nın eğitim hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

"Hayat doluydu, canımızdı ciğerimizdi"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Kenan Usta, alt kat komşusunun ifadesine dikkat çekti. Komşunun ifadelerine göre Bartu C.A.’nın Özgecan Usta’yı tutamadığına dair bağırdığını söyleyen baba Kenan Usta, "Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her halükarda tutar" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli gencin ifadesi üzerine Özgecan Usta’nın vücut ağırlığının tartıldığı öğrenildi. Baba Usta ise gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

"Bildiğim bir şey yok. Gece 04.00’te aradılar. Çıktım geldim. İntihar mı yoksa cinayet mi? Yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okumadım, okurum. Kadın nedir ne değildir bilemiyorum. Doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Çocuk ’artık tutamıyorum’ gibilerinden bağırmış. Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her hâlükârda tutar. Üstü başı giyinikmiş. Tahminim kavga ettiler. Evden çıkmak istedi. Salmayınca münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın Zonguldak’a geleceğinden haberim yoktu. Normalde Ankara’da yaşıyor. Samimi bir arkadaşı var. Şereflikoçhisar’da bahçeli evleri var. Onunla oraya gideceklerini söyledi. Ailesini her şeyini bildiğim için tamam dedim. Ertesi gün aradım. Oradayız dedi. Üç beş dakika sonra tekrar aradım. Baba yok bir şey buradayım dedi. Ondan sonrası bu. Hayat doluydu. Canımızdı, ciğerimizdi."