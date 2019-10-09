KAYSERİ (AA) - Mobilya sektörünün önde gelen markalarını ve yeni ürünleri tüketiciyle buluşturan 8. Kayseri Mobilya Fuarı kapılarını açtı.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, Kayseri OSB-TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mobilya sektöründe dünyada yarışamayacağı hiçbir ülke bulunmadığını söyledi.

İhracat ve ithalat rejiminin mükemmel olduğu, esnafın, sanayicinin önünün açıldığı, girdi maliyetlerinin düşük olması için enerji ve elektrik kaynaklarının ucuz olduğu bir sistemin oluşturulmasını hayal ettiğini belirten Ercan, şöyle dedi:

"2018 yılı itibarıyla metal dahil Türkiye'nin mobilya ihracatı 2,7 milyar dolar. Ben iddia ediyorum ki kısa vadede bu 10 milyar dolar, uzun vadede 20 milyar dolar olacaktır, olmalıdır. İtalyan mobilyası ihracatı 22 milyar dolar, Çin 35 milyar dolar, ABD mobilya ihracatı 18 milyar dolar. Bizim ihracat rakamımız bunlara göre çok cüzi. Bu rakamın yükseltilmesi için el ele vererek o ülkeden o ülkeye koşmaya hazırız."