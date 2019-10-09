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8. Kayseri Mobilya Fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan: - "2018 yılı itibarıyla metal dahil Türkiye'nin mobilya ihracatı 2,7 milyar dolar. Ben iddia ediyorum ki kısa vadede bu 10 milyar dolar, uzun vadede 20 milyar dolar olacaktır, olmalıdır"

KAYSERİ (AA) - Mobilya sektörünün önde gelen markalarını ve yeni ürünleri tüketiciyle buluşturan 8. Kayseri Mobilya Fuarı kapılarını açtı.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, Kayseri OSB-TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mobilya sektöründe dünyada yarışamayacağı hiçbir ülke bulunmadığını söyledi.

İhracat ve ithalat rejiminin mükemmel olduğu, esnafın, sanayicinin önünün açıldığı, girdi maliyetlerinin düşük olması için enerji ve elektrik kaynaklarının ucuz olduğu bir sistemin oluşturulmasını hayal ettiğini belirten Ercan, şöyle dedi:

"2018 yılı itibarıyla metal dahil Türkiye'nin mobilya ihracatı 2,7 milyar dolar. Ben iddia ediyorum ki kısa vadede bu 10 milyar dolar, uzun vadede 20 milyar dolar olacaktır, olmalıdır. İtalyan mobilyası ihracatı 22 milyar dolar, Çin 35 milyar dolar, ABD mobilya ihracatı 18 milyar dolar. Bizim ihracat rakamımız bunlara göre çok cüzi. Bu rakamın yükseltilmesi için el ele vererek o ülkeden o ülkeye koşmaya hazırız."

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarcılığın Kayseri'de geçmişten bugüne geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi.

Eskiden fuarların açılışı öncesi sık sık rüzgarın hızını ve yönünü takip ettiklerini dile getiren Alagöz, "Kayseri üretim üslerinden birisi olmasına rağmen ürünleri sergileyecek dünya çapında arzı ve talebi bir araya getireceğimiz bir alana sahip olmadığı için mevcut alana çadırlar eklerdik. Birinci gün en büyük stresimiz fuarın rüzgardan etkilenip etkilenmeyeceğiydi. Öyle günler yaşadık ki fuarın bir bölümünü açamadığımız zamanlar oldu. Bugün burada bu fuar merkeziyle Kayseri'de adeta çağ kapatıp çağ açıyoruz. Bu eseri Kayseri'ye kazandıran OSB Başkanımız Tahir Nursaçan'ı alkışlıyorum." diye konuştu.

Alagöz, fuarda Özbekistan, Azerbaycan, Ürdün, Tacikistan, Ukrayna, Irak, Tunus, Dubai, Bosna Hersek, Ürdün, Gürcistan, İsrail, Umman, Filistin ve Almanya'dan misafirler ağırlayacaklarını belirterek, bu katılımcıların fuarda ticaret bağlantıları yapmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda kentin kültür ve turizm değerlerini de görerek ülkelerine taşıyacaklarını ifade etti.

- "Yüzde 80 yerlilik oranına sahibiz"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sunmanın yeterli olmadığına işaret etti. Nursaçan, "Görsellik günümüz dünyasında giderek artan bir olgu. Fuarlar mobilya sektörü için büyük önem taşıyor. Mobilyanın son 10 yılda yaptığı ihracat atağı ortada." ifadesini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mobilyanın üretim, ihracat ve istihdamda çok büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Büyüksimitci, "Yüzde 80 yerlilik oranına sahibiz. Sektör cari fazla veriyor, doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkenin her şehrinde üretim gerçekleşiyor. 2000'li yılların başında sektör ihracatı sadece 180 milyon dolardı. Geçen yıl 170'den fazla ülkeye 3,2 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik. İhracatı 18 yılda 18 kat artırmışız. Bu yıl hedefimiz ihracatı yüzde 20 artırarak 3,8 milyar dolara ulaştırmak." diye konuştu.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Yalçın da mobilya sektörünü atölyelerden uluslararası arenada adı bilinen markalara dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar fuarı gezdi.

Açılışa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da katıldı.

Mobilya fuarı 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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