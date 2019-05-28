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8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 04:27 | Son Güncelleme

Karaman’da sahur vakti çıkan yangında 8 kişilik Afganistanlı aile ölümden döndü.

Karaman’da sahur vakti çıkan yangında 8 kişilik Afganistanlı aile ölümden döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, gece saat 02.30 Çeltek Mahallesi 406 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 kişilik Afganistanlı ailenin yaşadığı öğrenilen evin mutfak kısmında yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini erken fark eden aile hemen kendilerini dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Bu sırada yaşanan patlama ise herkesi korkuttu. Bunun üzerine yangın yerine itfaiye ile birlikte çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri evin etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmında maddi hasar oluşurken, bahçede bulunan tahta parçaları da yanarak kül oldu. Yapılan incelemede patlamanın neden dolayı olduğu tespit edilemezken, yangının evin önündeki elektrikli üç tekerleği şarj etmek için takılan elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu
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