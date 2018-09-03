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8 kişilik iş için bin 458 başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 8 daimi işçinin alınacağı kadro ilanı için bin 458 kişi başvurdu - İşe alınacakların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi

Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 8 daimi işçinin alınacağı kadro için bin 458 kişi başvurdu.

İşe alınacak kişilerin belirlenmesi için Karabük Belediyesi Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekildi.

KYK İl Müdürü Kadir Öztürk, Türkiye genelinde personel alımı için kura çekimi yapıldığını, Karabük'te de kura çekimlerinin tamamlandığını söyledi.

İki kişilik eski hükümlü kadrosuna müracaat eden 19, 1 kişilik engelli kadın kadrosuna başvuran 27, 1 kişilik erkek engelli kadrosuna başvuran 97 ve 4 temizlikçi kadrosuna başvuran bin 315 kadın aday arasından kura çekildi.

Kura sonucunda kadroların 3 katı asil, 3 katı da yedek aday belirlendi.

Asil listede isimleri belirlenen adayların daha sonra KYK tarafından belirlenecek bir tarihte mülakata çağrılacakları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Öztürk Karabük KYK

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