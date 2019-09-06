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8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu selde hasar gören 13 evin yıkımına başlandı.Trabzon’un Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuştu.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu selde hasar gören 13 evin yıkımına başlandı.
Trabzon’un Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuştu. Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelerek inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde bulunan 13 evin yıkımını gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Yapılan çalışmaların ardından risk taşıyan evlerin yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıma başlanılan bölgede zarar gören 13 ev yıkılacak.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı

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