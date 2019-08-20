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8 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır şoförü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya neden olan tır şoförü tutuklandı.Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tırın, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonrasında 8 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü Ferhat Karaman tutuklandı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya neden olan tır şoförü tutuklandı.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tırın, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonrasında 8 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü Ferhat Karaman tutuklandı. Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü Ferhat Karaman emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Dün meydana gelen trafik kazasında olay yerinde 7 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Kızılırmak’ta yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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